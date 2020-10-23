Російський комік Максим Галкін поділився свіжими фото квітучої Крістіни Орбакайте

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував фото з Христиною, яка приїхала в їх з Аллою палац. Артистка була одягнена дуже оригінально. На ній були лосини, осіннє плаття, пальто і капелюшок. В руках красуня тримала квіти. Виглядала вона дуже стильно.

"Вчора після вистави приїхала @orbakaite_k на стилі. Сфотал красуню. Яка фотка краще - 1 або 2?",- підписав фото Галкін.

За годину його фото зібрало більше 130 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу на те, що Христина дуже змінюється: стає все більше схожою на свою зоряну матір.

"Яка стильна! І все більше схожа на маму", "Орбакайте прям Чародійка", "Мері Поппінс", "Ви вже погодуйте красуню) а то її вже не видно за одягом)», «красуня, розумниця)», «у Христинки ні жиринки», «друга! Як на Аллу стала схожа!", "Перша однозначно краще. На другій Христина сама на себе не схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що фото з'явилося після того, як стало відомо, що у екс-чоловіка Орбакайте Володимира Преснякова народився другий син від Наталії Подольської.

Раніше ми писали, що 49-річна Орбакайте виглядає чудово на свій вік. Нещодавно вона з'явилася на світському заході, де позувала в розкішній сукні з глибоким декольте. Христина зробила бешкетну зачіску і з задоволенням позувала перед камерою.

Нагадаємо, що Орбакайте в обнімку з посивілим батьком викликала ажіотаж, на Пугачову не схожа: "Татова дочка!".

Як повідомляла Politeka, 49-річна Орбакайте розцвіла поруч з відомим красенем, і це не чоловік: "віддаюся і довіряюся".

Також Politeka писала, що Орбакайте хвацько схопилася на мітлу і зганьбилася прямо на вулиці.