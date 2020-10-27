14-річна дочка телеведучої Ольги Фреймтут, Злата Мітчелл, різко подорослішала і здивувала зізнанням

Як повідомляє Politeka.net, дівчина поділилася своїми роздумами в мікроблозі "Instagram". Вона опублікувала два фото з Києва, на яких зображена в чорній толстовці, білих спортивних штанях і кросівках.

"У мене немає друзів". Зазвичай така сумна фраза, від якої всім стає погано. Ну, я так більше не вважаю. І це тому, що я змінила значення слова «друзі». Я занадто глибока, повна і складна для цього. Я пишаюся цим", - заявила Злата. - "Повідомлення всім "друзям", c якими я мала можливість випадково позависати, повеселитися цього літа, так як це практично все, що я робила (підліткові роки пройшли для мене за один сезон) ви, хлоп'ята, не варті моєї уваги і енергії. Найбільший урок, який мені дало життя, полягає в наступному: Ти єдине, що у тебе є".

Відзначимо, що пізніше Злата поділилася в коментарях, що написала пост в пориві почуттів:

"Чесно, дуже на емоціях написала цей пост. І хочу сказати, що кожне слово, кожен рядок тут, в першу чергу Рада самій собі".

Користувачі оцінили пост дівчини в коментарях:

"Приголомшливо написано і дуже по-дорослому"; " ти така справжня 💔❤️"; " Злата, в такому юному віці-ти така значна особистість. Пишаюся тобою. Дуже. ❤".

Раніше Оля Фреймут повідомила в інтерв'ю, що її дочка Злата непогано ладнає з вітчимом Володимиром Локотко, хоча і теплими Їхні стосунки не назвеш:

"Володя завжди поруч. Якось у Злати вибило світло, повідомляю Володі. Хоч це сталося і вдень, він нічого не сказавши, відразу поїхав туди і викликав електриків. Але мовчки. У них не буває задушевних розмов".

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