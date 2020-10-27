14-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймтут, Злата Митчелл, резко повзрослела и удивила признанием

Как сообщает Politeka.net, девушка поделилась своими размышлениями в микроблоге "Инстаграм". Она опубликовала два фото из Киева, на которых запечатлена в черной толстовке, белых спортивных штанах и кроссовках.

"У меня нет друзей". Обычно такая грустная фраза, от которой всем становится плохо. Ну, я так больше не считаю. И это потому, что я изменила значение слова «друзья». Я слишком глубока, полна и сложна для этого. Я горжусь этим", - заявила Злата. - "Сообщение всем «друзьям», c которыми я имела возможность случайно позависать, повеселиться этим летом, так как это практически все, что я делала (подростковые годы прошли для меня за один сезон) вы, ребята, не стоите моего внимания и энергии. Самый большой урок, который мне преподала жизнь, заключается в следующем; ты единственное, что у тебя есть".

Отметим, что позднее Злата поделилась в комментариях, что написала пост в порыве чувств:

"Честно, очень на эмоциях написала этот пост. И хочу сказать, что каждое слово, каждая строчка здесь, в первую очередь совет самой себе".

Пользователи оценили пост девушки в комментариях:

"Потрясающе написано и очень по-взрослому"; "ты такая настоящая 💔❤️"; "Злата, в столь юном возрасте - ты такая значительная личность. Горжусь тобой. Очень. ❤".

Ранее Оля Фреймут сообщила в интервью, что ее дочь Злата неплохо ладит с отчимом Владимиром Локотко, хотя и теплыми их отношения не назовешь:

"Володя всегда рядом. Как-то у Златы выбило свет, сообщаю Володе. Хоть это произошло и днем, он ничего не сказав, сразу поехал туда и вызвал электриков. Но молча. У них не бывает задушевных разговоров".

Напомним, Фреймут на фоне Никитюк опозорилась на "Танцях з зірками", видео нового фиаско.

Как сообщала Politeka, Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.

Также Politeka писала, что конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются.