Суддя шоу "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар стала жертвою цькування в мережі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото з одного з ефірів шоу.

"Вечір pas de trois...І це означає, що улюблені зірки повернуться на паркет", - анонсувала Катерина дев'ятий прямий ефір шоу, на якому з парами танцювали учасники проекту минулих років.

Після недільного ефіру під постом Кухар почалося справжнє цькування зірки. Глядачам не сподобалося ставлення Катерини до Дарини Петрожицької, яка покинула проект за власним бажанням. Критику слабкої хореографії актриси шанувальники порахували приниженням і обрушили праведний гнів на балерину.

"Гієна", "Чому Фреймут тримають, а Дашу прям видавили з шоу?! Це ваша уявна справедливість?", "Величезне розчарування. Скільки можна всіх принижувати?! Раз Прима значить можна все?? Соромно має бути!", "Соромно Кухар. Навіщо принижувати людину?", "Яка ж ви гівняна людина. Все вам повернеться в житті, бажаю вам всього найгіршого за такі жахливі коментарі, у вас чорна душа", "і як жінка, і як суддя шоу, огидні! Вам самій не гидко так бридко себе поводити?",- пишуть розгнівані глядачі.

Нагадаємо, що роззадорена Кухар дала жару з красенем із "Танців з зірками", кадри з закулісся: "я тобі зараз...".

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