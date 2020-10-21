Суддя "Танці з зірками" Катерина Кухар приємно вровела час з колишнім учасником шоу Арамом Арзуманяном

Як повідомляє Politeka.net, у соціальній мережі "Instagram" з'явилося відео спільних розваг зірок у перервах між зйомками. Як виявилося, Арам відвідав балетну постановку, в якій танцювала Катерина Кухар. Після виступу вони зустрілися у фойє і обговорили останній випуск "Танців з зірками".

Варто відзначити, що актор Арам Арзуманян разом зі своєю партнеркою Тонею Руденко вилетіли з п'ятого ефіру танцювального шоу. Під час восьмого випуску вони замінили хворих Позитива (Олексія Завгороднього) і Юлію Сахневич. Незважаючи на всі старання, пару в черговий раз вигнали з проекту. Арзуманян з гумором пригадав Катерині низьку оцінку:

"Катюш, я б поставив вам 10, але так як Позитиву не було - 8".

У відповідь Кухар іронічно поцікавилася, чи планує Арам повертатися на проект, щоб знову його покинути.

"Я сподіваюся, ти втретє не будеш йти з нашого шоу?",- поцікавилася балерина. - "Ти це робиш оригінальніше за всіх, краще за всіх, і два рази від нас ще ніхто не йшов".

У відповідь Арам Арзуманян не став виключати такої можливості: "Я краще за всіх це роблю. Я буду першим, хто піде тричі, напевно". Після цього він поділився враженнями від вистави.

"Спасибі за балет, я був перший раз, але скажу чесно, обвінчався з балетом назавжди. Нічого не зрозумів, але було дуже круто", - розповів Арам, а Кухар йому тут же пообіцяла: "Я тобі зараз все розповім".

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