Суддя шоу "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар козирнула розкішним вбранням

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Кухар анонсувала прямий ефір шоу, опублікувавши знімок з минулого ефіру. Зірка сиділа за суддівським столом в неймовірно красивій сукні. Її шкіра виглядала блискучою і засмаглою, а декольте сукні привертало до себе увагу. Кухар піднесла руку до грудей, що зробило кадр особливо пікантним.

"Любовна одержимість зробила його жертвою віртуозної інтриги...". Вечір pas de trois..І це означає, що улюблені зірки повернуться на паркет", - повідомила Кухар, запитавши, по кому із зірок глядачі скучили найбільше.

За 50 хвилин пост красуні зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Катя, ви чарівні. Приклад для наслідування, захоплююся вами", "Катя ви красива, розумна і справедлива", «Катя ви як завжди красивіше всіх», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар і Ольга Фреймут влаштовують справжнє шоу на "Танцях з зірками". Спочатку дві зірки постійно сварилися в прямих ефірах, після чого зважилися на спільний танець. Після танцю коментарі Кухар у бік Фреймут стали більш стриманими.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" влаштувала пристрасні розваги на вулиці:"хоч би Оля Фреймут зрозуміла...".

Як повідомляла Politeka, роззадорена Кухар дала жару з красенем з "Танців з зірками", кадри з закулісся: "я тобі зараз...".

Також Politeka писала, що Катерина Кухар спантеличила похмурим знімком з юними балеринами.