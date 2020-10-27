Популярна співачка і актриса Аліна Гросу, яка розлучилася зі своїм чоловіком незабаром після пишного весілля, здивувала худорбою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі знімального майданчика. Аліна сиділа біля великої камери. Її волосся було розпущене і красиво обрамляло худе обличчя. Одягнена зірка була в теплий плащ. Видно, що фото робилося в потьомках.

«А у нас настали останні знімальні дні проекту #ДНК в утепляшках, з гарячим чаєм і по дахах міста, ми урочисто йдемо до фінішної прямої. Вже до кінця листопада ви зможете побачити цей серіал і прожити з нами ще одне маленьке кіношне життя», - зазначила Аліна, подякувавши за фото режисеру Роману Полянському, з яким їй у свій час приписували роман.

За кілька годин пост актриси зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях Гросу залишили масу компліментів. Правда, деякі шанувальники були шоковані її худорбою.

"Блондинкою було краще", "найкраща", «красуня, тільки щось сильно схудла, бережи себе», «Ти просто неземна», «красива посмішка у тебе, а ти дуже серйозна така», «Ти у всіх варіантах прекрасна», "така худа", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Гросу останнім часом дійсно виглядає болісно худою і змученою, її щоки на фото сильно впали. Можливо, справа в виснажливому графіку роботи.

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