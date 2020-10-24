Відома українська співачка Аліна Гросу показала стильний образ під час чергового інтерв'ю після розлучення

Нещодавно мережа потрясла новину про таємне розлучення співачки через півроку шлюбу з молодим бізнесменом. Аліна не тільки не розповіла про розставання, але ще і кілька місяців мовчала про свої переживання, приховувала розлучення і не давала приводів для пліток, щоб пережити спокійно травму.

Після того, як вона зважилася на одкровення, стало відомо, що чоловік сам запропонував пожити окремо і, більш того, натякнув, що вже знайшов собі нову обраницю. Подібного Аліна пробачити не могла, а тому пара розійшлася без зайвих скандалів.

Зараз зірка розповідає про подію і відповідає на всі питання, спеціально для цього вона дала кілька інтерв'ю. Кардами з одного з них Гросу нещодавно поділилася в Instagram, вразивши подорослішав і навіть похмурим виглядом:

"Всім привіт:) хто дивився наше інтерв'ю з @nat_vanka ? Чи змінило воно вашу думку про мене?) чи було вам цікаво?))

У свою чергу я дуже хочу подякувати неймовірно сильному інтерв'юеру за приємну бесіду, за підтримку, поради, думки і за те що спробували і побачили мене справжньою❤️ Дякую за добрі слова!)», - пише Аліна.

Ось як реагують в мережі:

"Ти Ангел. Хіба можна змінити думку про ангела?; Красива локація красиві дівчата 😎; я навіть не знаю що тобі сказати💕 ✍ 🏻; Аліночка, ви чудова!; Ну як мінімум + 1 шанувальник 😼; дивишся на все вже дорослим поглядом️️; Аліна я люблю твій погляд) дуже ❤️😮; завжди вважала Вас мудрою, розумною, витонченою і доброю дівчиною-прекрасною співачкою!; Кицька💅; ви однозначно подорослішали.Менше кривлянь. Було більше про "бути", а не" здаватися"👏; дві розумні жінки зібралися 👍; ми були сповнені стереотипів про вас. А Ви інша)"»

Раніше ми також писали, що в інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко зірка зізналася, що за фактом її екс-чоловіка можна назвати бізнесменом лише з великою натяжкою.

Гросу пояснила, що формально Олександр займався розвитком комп'ютерних клубів, проте акціонерами були й інші люди. Тому артистці було важко зрозуміти, заради чого її чоловік проводить за комп'ютером по 20 годин на добу.

«З одного боку, коли ти дуже крутий айтішник і щось створюєш сам, Я розумію, що ти робиш 20 годин на добу. Але в комп'ютерному клубі грати? За фактом це більше назва. Але я не можу його зараз образити і сказати: "цього не було". Але в моєму розумінні бізнес-це трошки інше", - зауважила Гросу.

Вона також зізналася, що в їхній родині гроші були загальними, проте основний внесок у сімейний бюджет робила все ж вона.

«У якийсь момент мене трошки прорвало. Адже найжахливіше не коли людина нахабно бере, а коли як ні в чому не бувало і ти нічого не можеш сказати», - підкреслила Гросу.

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