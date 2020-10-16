Сидів за комп'ютером по 20 годин на день

Відома українська співачка Аліна Гросу відверто розповіла, як йшли справи з грошима в шлюбі з її колишнім чоловіком, російським підприємцем Олександром Комковим

Так, в інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко, яке вийшло на її YouTube-каналі Vласть vs Vлащенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз), зірка зізналася, що за фактом її екс-чоловіка можна назвати бізнесменом лише з великою натяжкою.

Гросу пояснила, що формально Олександр займався розвитком комп'ютерних клубів, проте акціонерами були й інші люди. Тому артистці було важко зрозуміти, заради чого її чоловік проводить за комп'ютером по 20 годин на добу.

"З одного боку, коли ти дуже крутий айтішник і щось створюєш сам, Я розумію, що ти робиш 20 годин на добу. Але в комп'ютерному клубі грати? За фактом це більше назва. Але я не можу його зараз образити і сказати: "Цього не було". Але в моєму розумінні бізнес - це трошки інше", - зауважила Гросу.

Вона також зізналася, що в їхній родині гроші були загальними, проте основний внесок у сімейний бюджет робила все ж вона.

"У якийсь момент мене трошки прорвало. Адже найжахливіше не коли людина нахабно бере, а коли як ні в чому не бувало і ти нічого не можеш сказати", - підкреслила Гросу.

Нагадаємо, що в кінці вересня співачка зізналася, що розлучилася зі своїм чоловіком, не проживши в шлюбі і року.

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