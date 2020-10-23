Стриптизер Тарзан після скандалу зі зрадами Наташі Корольової вразив відвертою публікацією

Черговий пост з одкровеннями Сергій Глушко опублікував у своєму особистому Instagram.

У мікроблозі Тарзан представив вірним шанувальникам свій новий вірш, який він, мабуть, написав після гучного скандалу з викриттям перед Наташею Корольовою.

"Люблю дивитися на небо я, воно красиве , безтурботне, в ньому Хмари-мої друзі, калейдоскоп змінюють сніговий

...бувають хмаринки...що не так?) які мучать турботи? адже ти ж небо...на понтах, турбують хіба літаки, тобі ж, небо, справи немає до тих,внизу хто копошаться, тобі плювати на Інтернет,на долі багатьох , що кришаться, на підлість, заздрість, злидні дивитися, Вам, Небо не пристало, інакше б давно впало на пекло,що твориться внизу! Як можеш ти дивитися безпристрасно на мразей, що любов топтали?! тобі кричав я, але марно, благання мої чути навряд чи...(адже співучасно б, якщо б ти О, Небо, дещо оспівували, то блискавкою б з висоти несправедливість ви розіп'яли.. ...тихенько дощиком в обличчя у відповідь мені Небо мрячило прости, на курку яйце кричало, аааа..))), та ти вже пробачило))))...знову неспішно Хмари грають з Сонцем в небі в хованки, що ти сказало? ...все в порядку? спасибі, що відповіло),...поки)))) ....люблю дивитися на небо я....",- написав Сергій Глушко на своїй сторінці в Instagram і супроводив публікацію знімком, на якому він милуються безхмарним небом.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і засипали чоловіка Наташі Корольової захопленими коментарями.

"Молодець!!! Все буде добре", " ось це так, сам? Начебто підписаний як виконавець свого твору", " сама люблю писати вірші, коли в душі верне, але це також може бути і від любові, безчесності та інше, адже судилося таким як ми взяти ручку,олівець,папір ,і викласти все те що там всередині, адже боремося ми від натовпу від искожений суєти!", "Браво, дуже чуттєво", "у вас все буде добре", - підтримали його фанати в коментарях під новим віршем.

Раніше ми розповідали, що скандал зі зрадами Тарзана не вщухає, так як коханка Анастасія Шульженко продовжує підливати масла у вогонь. Днями вона опублікувала спільне фото зі щасливим Тарзаном.

Вона також задалася питанням, чому люди не несуть відповідальності за свої вчинки, натякаючи, мабуть, на роман з Тарзаном, від якого він вирішив відхреститися.

Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк

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