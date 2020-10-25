Знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма поразил перевоплощением

Танцор поделился новым фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В своем микроблоге он показала фото, на котором запечатлен с темной густой кучерявой шевелюрой.

Одет Яма в короткое малиновое платье, колготы в сеточку и черные босоножки.

Как оказалось, 24 октября, вышел новый выпуск популярного шоу "Маскарад", в котором хореограф сделал пародию на известную украинскую певицу Настю Каменских.

«Тот случай, когда карьера приобрела неожиданный поворот💃 Надеюсь, Каменских понравилось😉», - подписал снимок хореограф.

Яркое перевоплощение известного танцора произвело настоящий фурор в Сети.

«Капец, мужиком тебе лучше», «Классные ноги», «Господи, какие красивые ноги», «Волосы, ура», «Какая красавица», «Влад Вы шикарен!!!! Это было невероятно круто!!!!👍👍👍», «Такой горячий танец👍👍🤩🤩🤩🤩🤩 даже Настя так не умеет!», «Красотка однозначно», «Огонь!», «У меня чуть живот не лопнул от смеха 😂! Когда и танец и юмор вместе в одном человеке - это огоньбомбаракетапетарда!!!!», - пишут в комментариях.

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

Как сообщала Politeka, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Также Politeka писала, что скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".