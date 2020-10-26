Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі в короткій сукні підкорила мрійливим видом на дивані

Відома модель поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Тіна прилягла відпочити на білосніжний диван. При цьому її образ був ніяк не Домашній. Модель одягнена в стильне чорне міні-плаття, прикрашене тоненькими пір'ям, які роблять наряд «пухнастим» на вигляд. Доповнили образ Кунаки строгі чорні туфлі-човники і крихітна сумочка.

Елегантності образу додала зачіска моделі з гладко зачесаним назад волоссям.

Модель млосно вигнулася на дивані, демонструючи свої довгі стрункі ніжки. Вона задумливо сперлася підборіддям на руку, дивлячись прямо в камеру.

Шанувальники Тіни прийшли в захват від її нового лука і буквально засипали красуню компліментами, захоплюючись її "божественною" красою.

До цього ми писали, що Кунакі опублікувала фото, представивши в запаморочливому червоній сукні. Наряд з довгими рукавами поблискував на сонці.

Сукня лише трохи підкреслило груди і струнку талію знаменитості. При цьому, здавалося, що зірка під ним знаходиться без ліфчика.

Одяг мав довгий виріз, з якого грайлива красуня виставила довгу струнку ніжку.

Красуня стояла в красивих босоніжках на платформі. Доповнив образ маленький клатч в колір. Модель розпустила своє кучеряве волосся. Неслухняні локони розвіював вітер.

Нагадавши, дружина Венсана Касселя вбралася в екстремальне міні і покрутилася біля дзеркала: "Хороша чортівка".

Як повідомляла Politeka, молоденька дружина Венсана Касселя вбралася в червону сукню на заздрість всім.

Також Politeka писала, що дружина Венсана Касселя обтягнула неймовірні вигини синьою тканиною.