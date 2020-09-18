Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, появилась в очень короткой юбке

Модель, ради которой Кассель бросил известную актрису Монику Беллуччи, поделилась жаркими снимками в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото экзотическая красотка показала во всей красе свои длинные ножки. Модель была в мини-юбке с воланами, которые придавали объема ткани и ее длина казалась еще меньше.

На ножках блестели босоножки золотого цвета.

Верх образа, можно сказать, уравновесил образ - он был очень скромным. Так, Кунаки надела блузу в клеточку и жилет в пайетках.

Завершила образ стильная сумочка.

Модель покружилась возле зеркала с телефоном в руках. Она навела камеру, продемонстрировав свои части тела, которыми, безусловно, нужно гордиться.

Также на одном из фото Тина закрыла глаза, показав легкие тени на веках, ее пухлые губы были приоткрыты.

"Большое спасибо @louisvuitton", - написала Кунаки.

"Хороша чертовка", - прокомментировал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки продемонстрировала на себе золотые украшения со сверкающими камнями. Кунаки была в малиновом платье, отлично подчеркнувшем ее изгибы.

В посте звезда поздравила один из брендов с выпуском новой коллекции.

За час пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Тина Кунаки стояла в белом белье посреди лужайки, а на фоне можно увидеть лошадей. Девушка решила оставить волосы распущенными, а накидку держала в руке. На еще одном фото Тина уже оседлала жеребца, подняв руки вверх, а белье сменила на темное. Кунаки без стыда демонстрировала свою шикарную фигуру, забыв о приличии.

Напомним, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини

Также Politeka сообщала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим

А еще Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя похвасталась отдыхом