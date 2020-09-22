Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, покорила своей красотой
Известная красотка работает моделью и часто делится снимками со своих рабочих фотосессий в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Кунаки опубликовала фото, представ в головокружительном красном платье. Наряд с длинными рукавами поблескивал на солнце.
Платье лишь немного подчеркнуло грудь и стройную талию знаменитости. При этом, казалось, что звезда под ним находится без лифчика.
Одежда имела длинный вырез, из которого игривая красотка выставила длинную стройную ножку.
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Красотка стояла в красивых босоножках на платформе. Дополнил образ маленький клатч в цвет.
Модель распустила свои кудрявые волосы. Непослушные локоны развеивал ветер.
За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев, в которых пользователи сети не только писали комплименты красотке, но и признавались в любви.
"Вау, вау, вау", - написал один из пользователей сети.
Напомним, Тина Кунаки показала во всей красе свои длинные ножки. Модель была в мини-юбке с воланами, которые придавали объема ткани и ее длина казалась еще меньше.
На ножках блестели босоножки золотого цвета.
Модель покружилась возле зеркала с телефоном в руках.
"Большое спасибо @louisvuitton", - написала звезда.
Ранее мы писали, что Тина Кунаки позировала в лучах заходящего солнца. Горячая модель запрыгнула на коня в одном лишь нижнем белье, соблазнительно выпятив свой крепкий "орешек".
Тина томно задрала подбородок и вызывающе посмотрела в камеру. Примечательно, девушка сидела на коне без седла.
"Идеальная ✨", - написал один из фанатов.
Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.
Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".
Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".