От вида звезды можно потерять дар речи

Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, покорила своей красотой

Известная красотка работает моделью и часто делится снимками со своих рабочих фотосессий в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Кунаки опубликовала фото, представ в головокружительном красном платье. Наряд с длинными рукавами поблескивал на солнце.

Платье лишь немного подчеркнуло грудь и стройную талию знаменитости. При этом, казалось, что звезда под ним находится без лифчика.

Одежда имела длинный вырез, из которого игривая красотка выставила длинную стройную ножку.

Красотка стояла в красивых босоножках на платформе. Дополнил образ маленький клатч в цвет.

Модель распустила свои кудрявые волосы. Непослушные локоны развеивал ветер.

За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев, в которых пользователи сети не только писали комплименты красотке, но и признавались в любви.

"Вау, вау, вау", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Тина Кунаки показала во всей красе свои длинные ножки. Модель была в мини-юбке с воланами, которые придавали объема ткани и ее длина казалась еще меньше.

На ножках блестели босоножки золотого цвета.

Модель покружилась возле зеркала с телефоном в руках.

"Большое спасибо @louisvuitton", - написала звезда.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки позировала в лучах заходящего солнца. Горячая модель запрыгнула на коня в одном лишь нижнем белье, соблазнительно выпятив свой крепкий "орешек".

Тина томно задрала подбородок и вызывающе посмотрела в камеру. Примечательно, девушка сидела на коне без седла.

"Идеальная ✨", - написал один из фанатов.

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".