Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька похвалилася бездоганною зовнішністю

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, співачка розповіла про те, що в найближчому майбутньому вийде новий трек і кліп, присвячений трагедії в Чорнобилі.

«Ми-українці, повинні знати правду про найбільшу техногенну катастрофу в історії нашої країни й Європи», - йдеться в повідомленні.

Пост Зарицька супроводжувала кадром, на якому стоїть на тлі чортового колеса, демонструючи бездоганну зовнішність зблизька.

"Вау, класна", "чарівна", " вогонь!", "чудова", - пишуть її шанувальники.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала несподівані кадри зі зйомок у ролі нареченої. Минулого року український гурт Kazka презентував нову пісню, а кілька хвилин тому на своєму YouTube-каналі презентував відеокліп на композицію "Мало".

Тоді група зазначила, що посил пісні досить простий: "протягом життя ми високо злітаємо, глибоко пірнаємо, шукаємо смисли, а все заради того, щоб сказати найважливішій людині: "мені тебе так мало-мало". Любов безмежна і всеосяжна в новому чуттєвому треку "Мало".

Нагадавши, романтична солістка KAZKA в червоному шовку змусила чоловічі серця битися частіше.

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