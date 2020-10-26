Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась безупречной внешностью вблизи

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, певица рассказала о том, что в ближайшем будущем выйдет новый трек и клип, посвященный трагедии в Чернобыле.

«Мы – украинцы, должны знать правду о самой большой техногенной катастрофе в истории нашей страны и Европы», - говорится в сообщении.

Пост Зарицкая сопровождала кадром, на котором стоит на фоне чертового колеса, демонстрируя безупречную внешность вблизи.

«Вау, классная», «волшебная», «огонь!», «чудесная», - пишут ее поклонники.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая показала неожиданные кадры со съемок в роли невесты. В прошлом году украинская группа Kazka презентовала новую песню, а несколько минут назад на своем YouTube-канале презентовала видеоклип на композицию "Мало".

Тогда группа отметила, что посыл песни довольно прост: "в течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшему человеку: "Мне тебя так мало-мало". Любовь безграничная и всеобъемлющая в новом чувственном треке "Мало".

Напомним, романтичная солистка KAZKA в красном шелке заставила мужские сердца биться чаще.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA с игривыми косичками пошалила язычком на камеру: девушка без комплексов.

Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA восхитила новой внешностью, звезду не узнать: «Ты просто космос».