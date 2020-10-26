Зірка серіалу "Папік", популярна українська актриса Дарина Петрожицька відверто висловилася після свого добровільного вибуття з шоу "Танці з зірками"

Дев'ятий випуск популярної програми закінчився досить несподіваним поворотом. Так, за підсумками ефіру в зону ризику потрапили дві пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, А також Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Однак Петрожицька та її партнер Ігор Гелуненко несподівано оголосили, що хочуть добровільно покинути шоу.

У новому пості в своєму Instagram артистка подякувала всім за все, що сталося з нею на проекті.

"Це школа життя і я її пройшла. Тепер це ще один шматочок моєї біографії. Я вдячна за знайомства і людей, за вчителів і колег по проекту. Танцювати - складно, але це дуже круто! Бажання не відбито! Я вдячна тобі, Ігор, за пиріжок, терпіння, підтримку і партнерство, я тобі ще вчора сказала... Спасибі за прекрасні постановки. І вибачте за безсонні ночі... і сама величезна подяка глядачам, які нас підтримували всі ці дев'ять тижнів", - написала Петрожицька.

Вона також поділилася фото з останнього випуску, на яких позувала зі своїм партнером і Ольгою Сумською, яка приєдналася до них для виконання танцю в стилі модерн.

Шанувальники актриси тут же відреагували на її пост.

"Ти пішла красиво. Для нас ти герой і переможець", "ви наші переможці! Це була красива історія", "останній танець був самим зворушливим і щирим", "Даша з Ігорем ви неймовірно круті, а судді постійно чіплялися", - писали люди.

Нагадавши, "Танці з зірками" 9 випуск: повернення позитиву і відхід сильної пари за власним бажанням.

Як повідомляла Politeka, новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.

Також Politeka писала, що Квітуча Сумська перед "Танцями з зірками" показала дружбу із зіркою "Папіка".