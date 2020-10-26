Звезда сериала «Папик», популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно высказалась после своего добровольного ухода из шоу «Танці з зірками»

Девятый выпуск популярной программы закончился весьма неожиданным поворотом. Так, по итогам эфира в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цыбульская. Однако Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко неожиданно объявили, что хотят добровольно покинуть шоу.

В новом посте в своем Инстаграм артистка поблагодарила всех за все, что произошло с ней на проекте.

«Это школа жизни и я её прошла. Теперь это ещё один кусочек моей биографии. Я благодарна за знакомства и людей, за учителей и коллег по проекту. Танцевать - сложно, но это очень круто! Желание не отбито! Я благодарна тебе, Игорь, за пирожок, терпение, поддержку и партнёрство, я тебе ещё вчера сказала… Спасибо за прекрасные постановки. И простите за бессонные ночи… И самая огромная благодарность зрителям, которые нас поддерживали все эти девять недель», - написала Петрожицкая.

Она также поделилась фото с последнего выпуска, на которых позировала со своим партнером и Ольгой Сумской, которая присоединилась к ним для исполнения танца в стиле модерн.

Поклонники актрисы тут же отреагировали на ее пост.

«Ты ушла красиво. Для нас ты герой и победитель», «Вы наши победители! Это была красивая история», «Последний танец был самым трогательным и искренним», «Даша с Игорем вы невероятно крутые, а судьи постоянно придирались», - писали люди.

Напомним, «Танці з зірками» 9 выпуск: возвращение Позитива и уход сильной пары по собственному желанию.

Как сообщала Politeka, новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.

Также Politeka писала, что цветущая Сумская перед «Танцями з зірками» показала дружбу со звездой «Папика».