Знаменита модель Емілі Ратаковскі оголосила про те, що чекає первістка, і засвітила кругленький животик на оголених кадрах

Красуня поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Ратаковскі з уже помітно кругленьким животом з'явилася на digital-обкладинці нового випуску Vogue. На нових кадрах модель позує спочатку в легкій шовковій комбінації, а потім – і зовсім без одягу. Ратаковскі стоїть перед вікном повністю роздягнена, прикриваючи груди тільки рукою.

Модель не стала давати коментарів щодо своєї вагітності, проте відомо, що вона не збирається розкривати стать майбутньої дитини до його народження.

Відзначимо, що в 2018 році Ратаковскі вийшла заміж за голлівудського продюсера Себастьяна Беара-Маккларда. Емілі регулярно ділиться милими спільними кадрами з коханим у своїх соцмережах.

Ми також писали, модель не так давно розповіла, що уклала новий контракт з компанією, яку буде надалі рекламувати. Тепер в Instagram на фан-акаунтах з'являються найрізноманітніші фото з фотосесій дівчини, тоді як сама вона показує лише домашні фото в сторіз.

На одному з фото дівчина позувала біля пляжного будиночка, звично виставивши сідниці на показ і повернувшись до об'єктива спиною. Дівчина доповнила Пляжний лук білою тонкою майкою і звично розпустила волосся. Як і завжди, на її обличчі не було макіяжу.

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