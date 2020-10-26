Знаменитая модель Эмили Ратаковски объявила о том, что ждет первенца, и засветила округлившийся животик на обнаженных кадрах

Красотка поделилась радостной новостью со своими поклонниками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ратаковски с уже заметно округлившимся животом появилась на digital-обложке нового выпуска Vogue. На новых кадрах модель позирует сначала в легкой шелковой комбинации, а затем – и вовсе без одежды. Ратаковски стоит перед окном полностью раздетая, прикрывая грудь только рукой.

Модель не стала давать комментариев насчет своей беременности, однако известно, что она не собирается раскрывать пол будущего ребенка до его рождения.

Отметим, что в 2018 году Ратаковски вышла замуж за голливудского продюсера Себастьяна Беара-Маккларда. Эмили регулярно делится милыми совместными кадрами с возлюбленным в своих соцсетях.

Мы также писали, модель не так давно рассказала, что заключила новый контракт с компанией, которую будет в дальнейшем рекламировать. Теперь в Инстаграм на фан-аккаунтах появляются самые разные фото из фотосессий девушки, тогда как сама она показывает лишь домашние фото в Сториз.

На одном из фото девушка позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы. Как и всегда, на ее лице не было макияжа.

Напомним, Эмили Ратаковски в мини-бикини заставила мужчин забыть, как дышать: жаркое фото у бассейна.

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски поджарила "крендельки" на солнце в трендовом белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски распустила свои "маки" во время съемки в одном белье: "Творение дикой красоты".