Настя Каменських вбралася в домашній халат і поділилася секретами по догляду за собою

Популярна українська співачка поділилася постом з корисними порадами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Каменських вирішила розповісти, як виглядати з ранку свіжою і відпочила. За її словами, у неї є кілька власних секретів. Так, співачка зізналася, що лягає спати о 21:30, максимум о 22:00, коли виробляється гормон сну, який допомагає добре і молодо виглядати.

Крім того, Каменських розповіла, що випоює свою норму води до 16:00, щоб вранці обличчя не набрякало.

"У кімнаті перед сном має бути досить прохолодно і повністю темно...щоб шкіра не сушилася, зверніть увагу на вологість у вашій кімнаті... Наношу крем не безпосередньо перед сном, а за півгодини до нього... після пробудження роблю легкий масаж обличчя", - розповіла співачка.

Для ілюстрації своїх порад вона опублікувала свіже домашнє фото. На ньому артистка позує в яскравому різнобарвному халаті і з пов'язкою на голові, притримує її буйне волосся. Для повноти картини Каменських зважилася засвітити своє обличчя без макіяжу.

Шанувальники активно коментують її новий пост.

"Красуня", "блін, чисто по-людськи, світова - проста краса. Без розуму від тебе)", "сонечко", "на цьому фото як миленька маленька дівчинка", "Ага. Коли з'явиться дитина подивлюся як вона буде засипати о 21: 30 і не прокидатися вночі", "яка гарненька", - пишуть люди.

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