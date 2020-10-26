Популярна українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників завзятими фото в яскравому образі

Артистка поділилася новими знімками у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Дорофєєва позує на тлі стіни, прикрашеної неоновими вивісками і гірляндою з великими лампочками. Образ співачка підібрала під стать такому фону. На ній яскраво-рожева курточка, яку артистка залишила розстебнутою, а також помітний чокер з великими намистинами.

Родзинки образу Дорофєєвої надала мила і трохи дитяча зачіска з двома невеликими пучками на маківці.

На першому фото співачка забавно надула губки, показавши знак "мир", а на другому – завзято висунула язик, продемонструвавши свій грайливий характер.

"Образ створює настрій або настрій диктує образ? Як у вас?",- поцікавилася зірка у своїх шанувальників.

Фанати тут же почали коментувати.

"Боже, яка ти офігенна", "Милашка", "ікона стилю", "яка ж красива", "ріжки миліше всього", "як можна бути такою вбивчо красивою", "Так подобаються твої міні гульки", "ну ти і цукерка", "Надька-кислотка", "Надь, Я закохалася в цей образ. Ну навіщо ти так з моїм серцем? Просто нереально", - пишуть люди під її фото.

Раніше Надя показала фото, на якому позувала в чоботях, спідниці в "гусячу лапку" і шкіряному піджаку. В руках Надя тримала чашку з кавою, а сама позувала на алеї з деревами і чагарниками. Волосся у співачки було розпущеним.

Нагадавши, Позитиву з "Время и Стекло" довелося висловитися про розлучення з дружиною-ревнивицею: "Шури-мури, інтриги...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в спідничці в "гусячу лапку" показала, чому гаряча кава.

Також Politeka писала, що чоловіка Дорофєєвої застали за дивним заняттям, курйозне фото.