Популярний український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, показав нове атмосферне фото

Костянтин Бочаров, який виступає на сцені під псевдонімом MELOVIN, поділився новим стильним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото артист позує крупним планом, при цьому його обличчя частково закриває блискучий напівпрозорий "дощик". На знімку також видно руку співака, прикрашена великими перснями. Як відзначають фанати артиста, на кожному його пальці можна побачити по кільцю. Можна помітити, що MELOVIN нафарбував нігті чорним лаком.

Шанувальниці артиста прийшли в захват від такого атмосферного знімка і буквально засипали його компліментами.

"Я без розуму від твоїх кілець на руці.. вони тобі дуже сильно йдуть!", "ти шикарний" « "який красень, е травні»," мати моя жінка«,» Ой та ти шо«, " спасибі, мені знесло голову від такої краси!", "Людина-витвір мистецтва", " тепер і в Мела вселився дух авангарду. Виглядає Вогонь», "людина-свято", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що 23 вересня в будинку Костянтина Бочарова, який виступає на сцені під псевдонімом MELOVIN, сталася пожежа. Всіх жителів евакуювали і попросили зберігати спокій. Сам же співак показав Лякаючі кадри з місця події.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Intagram артист розмістив фото і відео загоряння, яке сталося на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку.

Нагадавши, похмуре фото Андрія Данилка розбурхало мережу, MELOVIN не стримав емоцій.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася в будинку фаворита Данилка, терміново з'їхалися рятувальники: MELOVIN показав кадри НП.

Також Politeka писала, що фаворит Данилко блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри « " О, Боже який...".