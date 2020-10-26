Популярный украинский певец MELOVIN, который запомнился многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, показал новое атмосферное фото

Константин Бочаров, выступающий на сцене под псевдонимом MELOVIN, поделился новым стильным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото артист позирует крупным планом, при этом его лицо частично закрывает блестящий полупрозрачный «дождик». На снимке также видна рука певца, украшенная крупными перстнями. Как отмечают фанаты артиста, на каждом его пальце можно увидеть по кольцу. Можно заметить, что MELOVIN накрасил ногти черным лаком.

Поклонницы артиста пришли в восторг от такого атмосферного снимка и буквально засыпали его комплиментами.

«Я без ума от твоих колец на руке.. они тебе очень сильно идут!», «ты шикарен», «Какой красавец, ё маё», «мать моя женщина», «Ой та ты шо», «Спасибо, мне снесло голову от такой красоты!», «Человек-произведение искусства», «Теперь и в Мэла вселился дух авангарда. Выглядит огонь», «Человек-праздник», - пишут люди.

Ранее мы писали, что 23 сентября в доме Константина Бочарова, выступающего на сцене под псевдонимом MELOVIN, произошел пожар. Всех жителей эвакуировали и попросили сохранять спокойствие. Сам же певец показал пугающие кадры с места происшествия.

Так, в сторис на своей странице в Intagram артист разместил фото и видео возгорания, которое случилось на пятом этаже многоквартирного дома.

Напомним, мрачное фото Андрея Данилко взбудоражило сеть, MELOVIN не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, беда случилась в доме фаворита Данилко, срочно съехались спасатели: MELOVIN показал кадры ЧП.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».