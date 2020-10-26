Популярна модель Сьюзі Кортез, яка прославилася як володарка найкрасивіших сідниць у світі, кокетливо нахилилася в купальнику-бікіні

Красуня поділилася новим спекотним знімком у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Кортез позує на березі моря у відкритому купальнику-бікіні. Вона стоїть до глядачів спиною, тому розгледіти можна тільки його завязочки.

Для більш вдалого ракурсу Сьюзі кокетливо нахилилася вперед, відстовбурчивши назад свою головну гордість. Її сідниці виглядають особливо привабливо навіть при тому, що злегка покриті піском.

Образ Кортез доповнили її зухвалі татуювання, а також зачіска у вигляді двох тугих кісок.

Шанувальники моделі прийшли в захват від її спекотного фото і буквально засипали красуню компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що Сьюзі похвалилася головною гордістю в крихітному бікіні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кортез позує у футболці і крихітній білизні, демонструючи бездоганні вигини ззаду. На це звернули увагу її шанувальники.

"Завтра настане день #Ель-Класіко, і почнеться зворотний відлік для #Мессі, кращого гравця в історії, щоб досягти рекорду за кількістю голів в одному клубі, що належить Пеле, другому кращому гравцеві в історії. Я також повернулася, щоб відсвяткувати цю подію, і ношу сорочку Барселони з особливої причини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць звела з розуму видом в мікро-трусиках.

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