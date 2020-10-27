Погода в Україні 27 жовтня здивує нестандартною витівкою, попри бабине літо частина регіонів неабияк "заллє"

Як не дивно, жителів західних регіонів опади обійдуть стороною, а повітря буде в межі 14-18 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж синоптики прогнозують похолодання до 6-9 за Цельсієм, розповідає Politeka.

Схожа ситуація буде і на півночі країни, де осінь побалує комфортними 14-16 градусами. А ось вночі неабияк похолодає: синоптики говорять про 6-9 градусах.

А ось на півдні очікуються неабиякі дощі. До них варто готуватися жителям Одеської та Миколаївської областей. Попри це, на вулиці буде про 17 до 19 градусів тепла. Після заходу сонця повітря охолоне до 10-14 зі знаком «плюс».

Жителям східних регіонів варто готуватися до невеликої хмарності й 13-16 градусів тепла. Попри відсутність дощів, повітря в темний час доби охолоне до 3-7 за Цельсієм.

Українцям у столиці та передмісті варто очікувати 14-16 тепла і невеликих хмар на небі. А ось увечері, стверджують в Укргідрометцентрі, неабияк похолодає: очікується від 6 до 8 за Цельсієм.

Нагадаємо, що частина України піде під воду, Клімат змінюється: які райони можуть повністю зникнути.

Як повідомляла Politeka, погода дасть українцям перепочити, влаштувавши приємний сюрприз: які регіони пригріє сонце.

Також Politeka писала, що масштабна повінь загрожує Одеській області, зроблено попередження: які райони затопить.