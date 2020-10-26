Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала себе топлес і розповіла про безпорадність

Дівчина, яка цієї весни вийшла заміж за 54-річного українського співака, поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, Репяхова опублікувала фото, на якому вона позує в одній спідниці. Дівчина стоїть до камери в півоберта і прикриває руками оголені груди. У руці Репяхова тримає велику квітку.

"Зараз я себе почуваю такою ж безпорадною, як на цій фотографії...Просто хочеться, щоб у всіх, все було добре. До речі, які у вас бажання і мрії? Давайте поговоримо. У мене бажання одне: поїхати на гастролі на довгоооо-довго", - написала Репяхова.

Під постом відразу ж почали з'являтися коментарі.

"Яке ніжне фото", "красуня", "це осінь так впливає", "Катя, ти на фото не безпорадна. Ти красива", "така ніжна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Репяхова розповіла про ставлення до своєї неідеальної зовнішності.

Так, дівчина зізналася, що любить свою зовнішність, проте зауважує, що вона неідеальна.

"Може бути, я не найкрасивіша за якимось стандартам, але в мені є щось набагато важливіше, щось невагоме. Принаймні, мені завжди так говорила мама. І саме мама переконала мене, що не зовнішність головне. Головне-любити себе зсередини і мати харизму, ну і мізки!" ,- пише Репяхова.

Нагадавши, Молода дружина Віктора Павлика ошелешила зізнанням про зовнішність: "Я не найкрасивіша, але...".

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