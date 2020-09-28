Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала о своих неудачах

26-летняя Екатерина Репяхова, которая недавно нарвалась на резкую критику из-за того, как быстро они с мужем вернулись к концертной жизни после смерти его сына, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Девушка рассказала, что у нее в жизни наступил непростой период.

«Хочу признаться, что у меня последнее время провал за провалом с продвижением моего блога. Но я знаю точно, что ошибка - это трамплин! Когда я ошибаюсь, в момент осознания и принятия ошибки, я получаю удовольствие. Потому что, это говорит только о том, что я не стою на месте», - написала Репяхова.

Она добавила, что считает провалы и ошибки важной частью успеха. Также девушка отметила, что «победители – это те, кто никогда не сдаются».

Свой пост Репяхова сопроводила собственным фото, на котором она сидит, прислонившись к кирпичной стене. На снимке девушка выглядит слегка уставшей.

Ранее мы писали, что Репяхова опубликовала фото, на котором показала свой главный физический недостаток.

Екатерина Репяхова решилась на откровение, отвечая на вопросы подписчиков. Так один из пользователей поинтересовалась: "Катюш, а не задумывалась сделать рино", - речь идет о пластической операции по коррекции носа. Супруга Павлика заявила, что нос ее вполне устраивает и она не собирается ничего с ним делать, зато готовится лишиться другой части тела.

"Я бы второй подбородок отрезала)) Наверное, сделаю лет в 40", - заявила Екатерина Репяхова и указала на проблемное место на фото.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика морально готовится к операции, откровенное признание.

Как сообщала Politeka, трагедия сорвала свадьбу Виктора Павлика с юной возлюбленной.

Также Politeka писала, что экс-жена Павлика раскрыла последнее желание покойного сына.