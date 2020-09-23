Жена украинского певца Виктора Павлика призналась, что хочет в себе изменить

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова на своей странице в соцсети "Инстаграм" опубликовала фото, на котором показала свой главный физический недостаток. На снимке 26-летняя концертный директор запечатлена в профиль с волосами, собранными в хвост. На девушке можно заметить цветастую рубашку.

Екатерина Репяхова решилась на откровение, отвечая на вопросы подписчиков. Так один из пользователей поинтересовалась: "Катюш, а не задумывалась сделать рино", - речь идет о пластической операции по коррекции носа. Супруга Павлика заявила, что нос ее вполне устраивает и она не собирается ничего с ним делать, зато готовится лишиться другой части тела.

"Я бы второй подбородок отрезала)) Наверное, сделаю лет в 40", - заявила Екатерина Репяхова и указала на проблемное место на фото.

Ранее стало известно, что Виктор Павлик так и не сумел сыграть свадьбу со своей новой избранницей, которая моложе его на 29 лет. Пара зарегистрировала брак в мае и планировала отметить это событие 10 июня. Из-за карантинных ограничений торжество пришлось пренести на август, а затем и вовсе отменить из-за смерти певца. Екатерина заявила, что ни о чем не жалеет и надеется рано или поздно таки устроить свадьбу.

Напомним, экс-жена Павлика раскрыла последнее желание покойного сына: "За месяц до своего ухода..."

Как сообщалось, Виктор Павлик с молодой женой забыли о трауре и ошарашили счастливым видом на отдыхе.

Ранее также писали, что экс-жена Виктора Павлика показала трогательное фото с ушедшим из жизни сыном: "Пашенька, как ангелочек под твоим крылом".