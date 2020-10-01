Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала об отношении к своей неидеальной внешности

26-летняя Екатерина Репяхова, которая в мае этого года официально зарегистрировала свои отношения с 54-летним Павликом, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, девушка призналась, что любит свою внешность, однако замечает, что она неидеальна.

«Может быть, я не самая красивая по каким-то стандартам, но во мне есть что-то намного важнее, что-то невесомое. По крайне мере, мне всегда так говорила мама. И именно мама убедила меня, что не внешность главное. Главное - любить себя изнутри и иметь харизму, ну и мозги!», - пишет Репяхова.

Она также поделилась одной из своих фотографий в свадебном образе. Девушка позирует в белом платье с открытыми плечами и крупных жемчужных серьгах.

До этого мы писали, что Репяхова рассказала, что у нее в жизни наступил непростой период.

«Хочу признаться, что у меня последнее время провал за провалом с продвижением моего блога. Но я знаю точно, что ошибка - это трамплин! Когда я ошибаюсь, в момент осознания и принятия ошибки, я получаю удовольствие. Потому что, это говорит только о том, что я не стою на месте», - написала девушка.

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