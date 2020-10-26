Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес здивувала фігурою без фотошопу

Зірка світового масштабу знає, як тримати себе в тонусі. Щоб виглядати на всі сто, Лопес відмовилася від багатьох шкідливих звичок, переглянула раціон і постійно займається в залі, втім, на деяких фото у Дженніфер не завжди виходить виглядати вдало і бездоганно.

На одному з таких кадрів Лопес засвітила кругленький животик. Трохи набравши вагу, зірка відразу ж показала, що її прес не такий ідеальний, як раніше. Втім, навіть так Лопес виглядає чудово в 51 рік.

Дженніфер зізнається, що вже не може згадати, коли в останній раз вживала кофеїн. А послідувавши раді свого дієтолога Хейлі Помрою, співачка також відмовилася від алкоголю.

"Моє харчування продумане, воно складається з органічних продуктів, в яких присутній баланс високоякісних білків і нутрицієнтів. Дуже важливо, щоб продукти були свіжими», – одного разу розповіла Лопес про свій раціон.

Також зірка підкреслювала, що не сидить на дієтах і навіть проти них, адже краще харчуватися правильно і пити багато води, особливо перед спортивним тренуванням. Це надає сил, і заняття пройде більш успішно.

Також на фото, нещодавно представленому в Instagram одним з фан-акаунтів, видно, що Дженніфер виглядає дуже молодо і свіжо. Саме це залишається однією з причин бурхливого обговорення зовнішнього вигляду знаменитості. Кожна прихильниця Лопес знає, що для подібного зовнішнього вигляду потрібно багато працювати над собою.

Лопес не тільки чи не кожен день потіє в залі, але ще і слід суворим вказівкам дієтолога, не їсть цукор взагалі, не п'є алкоголь, каву і навіть чай. Співачка впевнена, що дані напої сприяють швидкому старінню шкіри і роблять її колір жухлим і блідим.

На фото Лопес наочно демонструє, як можна виглядати в п'ятдесят один рік – струнко, яскраво і набагато молодше свого віку. У Білій дизайнерській сукні довжини міді Лопес постала перед дзеркалом, злегка відсунувшись убік, щоб показати і вид ззаду. Сукня з тонкими білими стрічками на стегнах змогла підкреслити красу співачки, а також і факт того, що в даному вбранні Лопес довелося позувати без білизни. У коментарях шанувальники тут же відзначили, що від спека зірки у неї навіть "стегна горять".

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