Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес удивила фигурой без фотошопа

Звезда мирового масштаба знает, как держать себя в тонусе. Чтобы выглядеть на все сто, Лопес отказалась от многих вредных привычек, пересмотрела рацион и постоянно занимается в зале, впрочем, на некоторых фото у Дженнифер не всегда выходит выглядеть удачно и безупречно.

На одном из таких кадров Лопес засветила округлившийся животик. Немного набрав вес, звезда сразу же показала, что ее пресс не такой идеальный, как прежде. Впрочем, даже так Лопес выглядит превосходно в 51 год.

Дженнифер признается, что уже не может вспомнить, когда в последний раз употребляла кофеин. А последовав совету своего диетолога Хейли Помрой, певица также отказалась от алкоголя.

«Мое питание продумано, оно состоит из органических продуктов, в которых присутствует баланс высококачественных белков и нутрициентов. Очень важно, чтобы продукты были свежими», – однажды рассказала Лопес о своем рационе.

Также звезда подчеркивала, что не сидит на диетах и даже против них, ведь лучше питаться правильно и пить много воды, особенно перед спортивной тренировкой. Это придает сил, и занятие пройдет более успешно.

Также на фото, недавно представленном в Инстаграм одним из фан-аккаунтов, видно, что Дженнифер выглядит очень молодо и свежо. Именно это остается одной из причин бурного обсуждения внешнего вида знаменитости. Каждая поклонница Лопес знает, что для подобного внешнего вида нужно много работать над собой.

Лопес не только едва ли не каждый день потеет в зале, но еще и следует строгим указаниям диетолога, не ест сахар вообще, не пьет алкоголь, кофе и даже чай. Певица уверена, что данные напитки способствуют быстрому старению кожи и делают ее цвет жухлым и бледным.

На фото Лопес наглядно демонстрирует, как можно выглядеть в пятьдесят один год – стройно, ярко и гораздо моложе своего возраста. В белом дизайнерском платье длинны миди Лопес предстала перед зеркалом, слегка отодвинувшись в сторону, чтобы показать и вид сзади. Платье с тонкими белыми лентами на бедрах смогло подчеркнуть красоту певицы, а также и факт того, что в данном наряде Лопес пришлось позировать без белья. В комментариях поклонники тут же отметили, что от жара звезды у нее даже "бедра горят".

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