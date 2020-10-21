Кто сильно располнел, а кто продолжал выступать и на последних месяцах

Многие знаменитости пытаются как можно дольше скрывать свою беременность и прятаться от публики, другие же, наоборот, выставляют свое счастье напоказ.

Politeka.net вспомнила, как выглядели популярные артистки во время беременности.

Скандальная актриса Кристина Асмус, как известно, забеременела от комика Гарика Харламова, когда он еще не успел развестись со своей первой женой. На тот момент он как раз находился в бракоразводном процессе.

Украинская певица Тина Кароль во время беременности продолжала выступать на сцене и даже решилась на пикантную фотосессию.

Жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва очень располнела за время первой беременности. После этого женщина взяла себя в руки, и вторую беременность пережила с меньшим "ущербом" для фигуры.

Светлана Лобода во время беременности выбирала очень эффектные наряды, которые подчеркивали ее животик. Певица даже снялась в клипе на последних месяцах беременности.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк во время беременности продолжала посещать публичные мероприятия. При этом актриса выбирала наряды, которые максимально скрывали ее животик.

А вот певица Джамала свою беременность переживала с удовольствием и регулярно делилась с поклонниками яркими фото.

Напомним, над больной и беззубой Кристиной Асмус жестко поглумились, без Харламова не обошлось.

Как сообщала Politeka, редкие фото маленьких Тины Кароль и Дана Балана потрясли украинцев: "Божечки, реально похожи".

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