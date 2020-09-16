Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, стала популярной после яркой роли в сериале «Моя прекрасная няня»

Несмотря на то, что Заворотнюк очень органично смотрелась в роли провинциалки Вики, ее далеко не сразу хотели утверждать на роль. Оказывается, что главная звезда ситкома, советский актер Сергей Жигунов был против кандидатуры Заворотнюк, хоть в дальнейшем между актерами и завязался роман.

Как вспоминают члены съемочной группы, Заворотнюк была очень трудолюбивой и старательной. Она всегда приходила на работу заранее и готовилась к гриму. А вот Жигунову старания малоизвестной актрисы не приносили удовлетворения. Он приходил в ярость от малейшей ошибки Насти, и даже хотел вытеснить ее из проекта.

По словам театрального деятеля Юрия Кочеткова, Жигунов был настроен очень агрессивно. Впрочем, уже в 2006 году между актерами вспыхнула любовь и страсть, что заставило Жигунова уйти от жены, с которой он воспитывал двоих детей. После двух лет романа Жигунов вернулся к жене, а Настя назвала эти отношения роковой ошибкой.

Отметим, что с осени 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике. Как сообщили ее близкие, актриса борется с тяжелой болезнью. До сих пор никто не видел, как изменилась внешность роковой красотки.

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