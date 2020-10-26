Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова вразила соцмережі грайливим образом

Як пише Politeka, посилаючись на странчку знаменитості в Instagram, цього разу Даша вибрала для позування спортивний-чорно білий костюм. Зірка в черговий раз вразила підтягнутою стрункою фігурою, яку не в змозі приховати навіть вільний одяг і свіжим кольором доглянутого обличчя.

"Сіяй💫 ✨", – коротко закликала Ульянова своїх численних фанатів.

Фанати не залишилися байдужими до прохання Даші. Однак деяким не сподобалася нова зачіска зірки.

"Як можна так рукожопо накрутити 🙈верхівка повз каси, таке гарне волосся.... Ух.боєць🐿Білочка🌰...та горішки все гризе!🌎 Красуня❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤤🤤🤤🤤 Ваааааууууу😍 😍 😍 😍 😍 красуня😍 з кучерями по-новому виглядаєте) вам дуже йде😍 дуже красива😍", – написали вони в коментарях.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова поностальгувала про зйомки в проекті, який зробив її знаменитою вона поділилася фотографією, на якій позує з трояндою, отриманої від холостяка.

На ній-шифонове плаття персикового кольору з білими вставками, прикрашене пір'ям.

Даша розповіла, що подивилася перший випуск шоу «Холостячка» з Ксенією Мішиною і поділилася враженнями.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".