Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова вразила соцмережі грайливим образом
Як пише Politeka, посилаючись на странчку знаменитості в Instagram, цього разу Даша вибрала для позування спортивний-чорно білий костюм. Зірка в черговий раз вразила підтягнутою стрункою фігурою, яку не в змозі приховати навіть вільний одяг і свіжим кольором доглянутого обличчя.
"Сіяй💫 ✨", – коротко закликала Ульянова своїх численних фанатів.
Новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через виліт Петрожицької: "Бридко було..."
Підпилий Кіркоров поліз обніматися з відомою красунею: яскраві кадри з розгульної вечірки
Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "На численні прохання..."
Кейт Міддлтон порушила монарший дрес-код, приголомшивши виглядом: "Королева не любить, коли..."
Фанати не залишилися байдужими до прохання Даші. Однак деяким не сподобалася нова зачіска зірки.
"Як можна так рукожопо накрутити 🙈верхівка повз каси, таке гарне волосся.... Ух.боєць🐿Білочка🌰...та горішки все гризе!🌎 Красуня❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤤🤤🤤🤤 Ваааааууууу😍 😍 😍 😍 😍 красуня😍 з кучерями по-новому виглядаєте) вам дуже йде😍 дуже красива😍", – написали вони в коментарях.
Раніше ми писали, що Даша Ульянова поностальгувала про зйомки в проекті, який зробив її знаменитою вона поділилася фотографією, на якій позує з трояндою, отриманої від холостяка.
На ній-шифонове плаття персикового кольору з білими вставками, прикрашене пір'ям.
Даша розповіла, що подивилася перший випуск шоу «Холостячка» з Ксенією Мішиною і поділилася враженнями.
Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».
Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».
Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".