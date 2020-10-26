Суддя "Танців з зірками" Влад Яма поділився враженнями від останнього випуску шоу

Як повідомляє Politeka.net, він виклав фотографії із закулісся програми на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Знаменитий танцюрист зображений в тому ж образі, в якому хизувався під час зйомки: блакитна сорочка, сині штани в смужку і жилетка з такої ж тканини. На одному зі знімків Влад Яма сів на сходинки, стиснув руки в замок і показав напружені біцепси. На іншому зірка вже стоїть на ногах з руками в кишенях.

"Вчора відбувся вже дев'ятий, дуже яскравий ефір "Танців з зірками". Чудові постановки, неймовірний оркестр, відчутний прогрес зірок, одним словом - свято танцю. Я неодноразово підкреслював, що для мене велика честь брати участь у створенні рейтингового шоу країни. І тим приємніше, що цей проект саме танцювальний", - зізнався член журі. - "Кожен ефір хвилююся, як в перший раз. Але інакше, напевно, ніколи і не буде. І це нормально. Сподіваюся, що вам, рідні, теж подобаються наші «Танці»... Ну а деякі невдоволення зірок сприймаю з посмішкою, але доброю. Обіймаю, ваш суддя".

Користувачі соціальної мережі відповіли на звернення Влада Ями і розповіли, що про нього думають:

"Клас 👍 👍 👍 обожнюю шоу! 🤩 Воно просто супер! І ви, Влад, теж супер! 😍🔥❤️❤️❤️"; "Озброєний і дуже небезпечний😍"; " Влад, ви великий молодець, завжди справедливі коментарі...."; "Найбільш об'єктивний суддя цього проекту"; "Яма ж вчора був сһосоладний? 🤔 🥥 Вводить тут нас хтось в оману.. 😁😏🦊".

Нагадавши, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною:»Ну, взагалі вогонь".

Як повідомляла Politeka, м'язистий Влад Яма з " Танців з зірками "здивував спекотним виглядом після тренування:"Красунчик і трудяга".

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