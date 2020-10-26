Продюсер Нателла Крапівіна, розповіла про роман популярної співачки Світлани Лободи і соліста Ramstein Тілля Ліндеманна

Як повідомляє Politeka.net, чутки про стосунки ходять давно, хоча самі зірки їх не підтверджують. Подейкують навіть, що німецький рокер є батьком молодшої дочки Світлани, яку назвали ніби з натяком - Тільдою. В інтерв'ю Ксенії Собчак продюсер співачки прокоментувала історію з Ліндеманном, хоча і не стала розкривати всі карти.

"Мені подобається ореол таємничості, який існує навколо Світіної життя і навколо моєї. Я не вважаю це продюсерською історією, це пов'язано з особистим життям мого артиста і не хочу це коментувати", - заявила Крапівіна. - "І тому, що як би це її особиста історія, і я її не придумувала. Абсолютно ніякого продюсерського наміру в цьому не було".

Ксенія Собчак була здивована такою відповіддю і нагадала, що Світлана Лобода ростить дочку, якій напевно захочеться дізнатися про свого батька.

"Розберуться як-небудь. Це не моя історія, я в неї не занурююся", - відрізала Наталя.

Після цього журналістка зацікавилася чутками про роман, який, нібито був у самої Крапівіної з Лободою. З точки зору Собчак ці відносини є куди цікавіше:

"Супер-сексі жінка, яку хочуть всі чоловіки, а вона вибирає розумну цікаву дівчину-продюсера, а не всіх цих мужиків. І в цьому стільки посилу. Це набагато цікавіше, ніж якийсь Тілль Ліндеманн".

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

Також Politeka писала, як виглядає Каблучка для заручин Світлани Лободи за $1,5 млн.