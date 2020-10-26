Анонсовані нововведення торкнуться молодих батьків

Про це інформує прес-служба Нацслужбы здоров'я.

Так, відомство пропонує збільшити існуючі тарифи за виходжування недоношених немовлят до 194 тисяч. Раніше всі витрати лягали на плечі саме батьків.

"Цього року в програмі медичних гарантій НСЗУ визначила надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках пріоритетною послугою. Вона є безкоштовною для сім'ї. А за порятунок такого немовляти медичний заклад отримує від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом", - пояснили в МОЗ ініціативу про підвищення тарифів.

На 2020 рік тариф на надання неонатальної допомоги становить від 26 до 98,5 тисяч гривень.

"Наступного року НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги до 42 тисяч грн, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1500 г досягне 194 тисяч грн. Але це безпосередньо залежить від того, чи відбудеться збільшення бюджету програми медичних гарантій на 2021 рік", - попередили в прес-службі Нацслужби здоров'я.

Раніше ми попереджали, що в 2021 році МОЗ встановить нові тарифи на надання медичної допомоги під час пологів. Про це розповів на брифінгу глава профільного відомства Максим Степанов.

Так, в 2021 році, в залежності від складності конкретного випадку, пологи обійдуться від 35 972 до 194 489 гривень.

"Існують різні пологи за складністю, вводимо додаткові коефіцієнти", - пояснив рішення відомства Степанов.

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