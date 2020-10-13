Раскрыты изменения в сфере торговли лекарственными препаратами через интернет

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Соответствующий законопроект уже подписал президент Владимир Зеленский.

Данный документ разрешает розничную торговлю лекарственными препаратами в интернете. Теперь лекарства станут доступнее для украинцев, поскольку даже в отдаленных районах у них будет возможность заказать медицинские препараты в отделении почты.

Также закон гармонизирует действующее законодательство в сфере дистанционной торговли лекарствами законодательству ЕС.

Чтобы организовать розничную торговлю препаратами, онлайн-аптеки обязаны получить специальные лицензии. Эти документы будут в качестве подтверждения того, что препараты, которые украинцы планируют заказывать через интернет, должным образом хранятся и перевозятся.

Запрет на продажу будет касаться тех препаратов, которые отпускаются в обычных аптеках только по рецепту врача. Но его онлайн-аптеки продадут при условии, если у пациента имеется его электронная версия.

Медикаменты с наркотическим составом, психотропные вещества и прекурсоры также запретят продавать при условии, если у изготовителя не будет специальной лицензии.

Под запрет попадают сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарства, которые запрещено отпускать пациентам даже в обычных аптеках.

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