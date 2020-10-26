Нова дружина скандального українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник показала себе в пікантному образі з їх медового місяця і розповіла про своє ставлення до чужої думки

Пара Христини і Володимира опинилася в центрі скандалу після того, як ведучий кинув заради нової коханої свою дружину з двома дітьми. Незважаючи на засудження публіки Остапчук і Гірник не так давно зіграли весілля і зараз насолоджуються медовим місяцем. Як пише Politeka.net, новоявлена дружина ведучого поділилася новим постом у своєму Instagram.

У ньому Гірник розповіла про те, як ставиться до осуду з боку інших людей.

"Я все життя йшла до того, щоб орієнтуватися на себе, хоча в більшості випадків завжди вибирала себе, але все ж повного дзена ще не досягла... чи не час набратися сміливості бути собою, пробувати і помилятися, ніж на схилі років зрозуміти, як багато ми упустили? Я особисто за цей варіант. І так слідую завжди по життю. Поки все Гуд, навіть якщо в спину і кричать щось..." ,- написала Христина.

Вона також опублікувала відео, на якому насолоджується відпочинком на сонячному курорті. Гірник сидить на вулиці в пікантному білому костюмі з топа і спідниці в дрібну сіточку. При цьому на спідниці збоку можна побачити високий розріз, прикрашений спокусливою шнурівкою. Христина на кадрах перебирає стиглі лимони і поправляє волосся.

У коментарях підписники Гірник погоджуються з її словами щодо громадської думки і засипають її компліментами.

Нагадавши, Остапчук видав всю правду після розкішного весілля: "Довелося зіграти друге, коли...".

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