Новая жена скандального украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя в пикантном образе с их медового месяца и рассказала о своем отношении к чужому мнению

Пара Кристины и Владимира оказалась в центре скандала после того, как ведущий бросил ради новой возлюбленной свою жену с двумя детьми. Несмотря на осуждение публики Остапчук и Горняк не так давно сыграли свадьбу и сейчас наслаждаются медовым месяцем. Как пишет Politeka.net, новоявленная жена ведущего поделилась новым постом в своем Инстаграм.

В нем Горняк рассказала о том, как относится в осуждению со стороны других людей.

«Я всю жизни шла к тому, чтобы ориентироваться на себя, хотя в большинстве случаев всегда выбирала себя, но все же полного дзэна еще не достигла… Не пора ли набраться смелости быть собой, пробовать и ошибаться, чем на склоне лет понять, как много мы упустили? Я лично за этот вариант. И так следую всегда по жизни. Пока все Гуд, даже если в спину и кричат что-то...», - написала Кристина.

Она также опубликовала видео, на котором наслаждается отдыхом на солнечном курорте. Горняк сидит на улице в пикантном белом костюме из топа и юбки в мелкую сеточку. При этом на юбке сбоку можно увидеть высокий разрез, украшенный соблазнительной шнуровкой. Кристина на кадрах перебирает спелые лимоны и поправляет волосы.

В комментариях подписчики Горняк соглашаются с ее словами насчет общественного мнения и засыпают ее комплиментами.

Напомним, Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы: «Пришлось сыграть вторую, когда…».

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука решилась на публичное противостояние с его бывшей супругой.

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