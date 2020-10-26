За Меган Маркл і принцом Гаррі продовжують пильно стежити навіть після втечі з палацу
Про це пише британський таблоїд Express.
Як відомо, колишні герцоги ще навесні відмовилися від виконання королівських обов'язків, але за ними пильно стежать Громадські організації.
І з гучними звинуваченнями на адресу Меган Маркл і принца Гаррі виступили в Британії. Так, колишніх герцогів звинуватили в тому, що вони нібито продовжують використовувати королівські титули в своїх особистих цілях.
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За словами гендиректора організації Republic Грема Сміта, який виступає за скасування монархії, Маркл і Гаррі користуються своїм статусом, незважаючи на втечу з палацу.
"Вони користуються своїм статусом і титулами в особистих цілях. Якщо вони вирішили відмовитися від виконання обов'язків, то не повинні так робити», — впевнено заявив Сміт, спілкуючись з журналістами.
Раніше ми розповідали, як Меган з Гаррі розлютили своїм вчинком принца Вільяма.
Колишні герцоги після народження Арчі вирішили по-тихому повернутися в королівський палац і лише через кілька годин офіційно повідомили про появу свого первістка. Це не сподобалося Вільяму і Кейт Міддлтон, які навідали малюка через кілька днів.
У королівській родині стурбовані конфліктом принців Вільяма і Гаррі, і запевняють, що це - "катастрофа" для монаршої чіти.
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