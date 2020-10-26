Бегство из дворца не сильно повлияло на поведение герцогов

За Меган Маркл и принцем Гарри продолжают пристольно следить даже после бегства из дворца

Об этом пишет британский таблоид Express.

Как известно, бывшие герцоги еще весной отказались от исполнения королевских обязанностей, но за ними пристально следят общественные организации.

И с громкими обвинениями в адрес Меган Маркл и принца Гарри выступили в Британии Так, бывших герцогов обвинили в том, что они якобы продолжают использовать королевские титулы в своих личных целях.

По словам гендиректора организации Republic Грэма Смита, который выступает за отмену монархии, Маркл и Гарри пользуются своим статусом, несмотря на бегство из дворца.

«Они пользуются своим статусом и титулами в личных целях. Если они решили отказаться от исполнения обязанностей, то не должны так делать», — уверенно заявил Смит, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали, как Меган с Гарри взбесили своим поступком принца Уильяма.

Бывшие герцоги после рождения Арчи решили по-тихому вернуться в королевский дворец и лишь спустя несколько часов официально сообщили о появлении своего первенца. Это не понравилось Уильяму и Кейт Миддлтон, которые наведали малыша через несколько дней.

В королевской семье обеспокоены конфликтом принцев Уильяма и Гарри, и уверяют, что это - "катастрофа" для монаршей читы.

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