ПриватБанк відмовляється повертати клієнтці гроші, які були списані кілька місяців тому

Про це вона розповіла у своєму відгуку, який був опублікований на порталі Мінфін.

За її словами, ще в червні з її рахунку списалося 2000 гривень, і аналогічну суму намагалися зняти з валютної картки.

Дівчина звернулася в банк, де їй повірили, що вона не здійснювала транзакції і повернули зазначену суму на рахунок. Але через якийсь час ці гроші знову були списані за рішенням вже самого Приватбанку.

"Нібито їм прийшла відповідь від одержувача грошей, що це я зробила оплату. Мені переслали папірці про проведену транзакцію. Крім номера моєї карти там не було більше ніякої інформації. Оплата сталася в Америці в якомусь фастфуді. І це явно була не я. Номер карти-доступна інформація. Але представник банку відповів, що їй цієї інформації достатньо, щоб спростувати мої слова і що я можу звернутися в поліцію", - розповідає вона подробиці скандалу.

Дівчина подала апеляцію, з моменту подачі якої пройшло чотири місяці, але гроші Приватбанк так і не повернув їй. Як аргумент клієнтка стверджує, що вона не могла розплатитися карткою в США, оскільки в її закордонному паспорті немає американської візи.

"Я вже не чекаю, що мені повернуть гроші. Я про те, що довіри до банку немає. Що я не можу тримати гроші на картці. А ще - як з карти Євро, якою я не користувалася і ніколи не тримала на неї гроші, могли намагатися їх зняти? У кого може бути інформація про таку карту? Хто несе відповідальність за збереження грошових коштів на карті? Ось таке VIP обслуговування!",- емоційно підсумувала вона у своєму негативному відгуку.

"Добрий день! Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контактні дані та детальніше розібратися в ситуації, що склалася", - миттєво відреагував на скаргу співробітник Приватбанку.

Однак клієнтка відмовилася спілкуватися в особистих повідомленнях і зажадала від банку вирішення проблеми публічно.

"Я більше не буду нічого уточнювати. Пів року було уточнень. І навіщо мені Приватні повідомлення ? Щоб ви знову мені написали приватно, що нічого не можете зробити. Дайте відповідь мені, будь ласка, тут. Я описала ситуацію. Я хочу, щоб люди знали про безпеку своїх вкладень", - продовжила вона в коментарях під своєю скаргою.

"Вашу карту скопіювали в якомусь банкоматі, побачили ваш пін через камеру. Тому пустили її в базу шахраїв і надрукували на іншому пластику в Америці", - розповів один з користувачів під відгуком.

Нагадавши, ПриватБанк відзначився скандальною витівкою з блокуванням карт, подробиці: "якщо ви не виплатите...".

Як повідомляла Politeka, подвійне списання грошей у Приватбанку, звичайна покупка обернулася скандалом.

Також Politeka писала, що ПриватБанк викрили в обмані з виплатою компенсацій, скандал не вщухає.