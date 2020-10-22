ПриватБанк в очередной раз обвинили в обмане клиентов

Об этом в негативном отзыве рассказал клиент, который ощутил это на себе.

По его словам, у него была оформлена медицинская страховка в ПриватБанке, но банк отказался выплачивать ему денежную компенсацию.

"Сломал большой палец ноги, подал документы, которые указали мне по телефону, ответа ноль... Консультант дал ответ, заявку закрыли, это не страховой случай, хотя в договоре написано от «переломов кінцівок», лежу в гипсе 4 неделю и думаю может пальцы это какая-то отдельная часть тела. Жду, чем это закончится", - написал мужчина в своем негативном отзыве.

Клиенту обидно из-за этой ситуации, поскольку за страховку ПриватБанк постоянно списывал деньги и напоминал о нехватке средств на счету для пролонгации услуги.

"Ждем результат, не ради денег, просто обидно, что даже никто неоповестил, но за страховку уже несколько раз оповестили, что "пополните карту, не хватает на страховку", - резюмировал он в отзыве, опубликованном на Минфине.

"Для того, чтобы мы смогли пересмотреть решение по выплате –сформируйте, пожалуйста, новую заявку, где будет указана четкая информация по страховому событию, а именно: 1. Выписка с уточненным диагнозом и датой травмы; 2. Печать медицинского учреждения. Позвольте заметить, что в случае, если несчастный случай не является страховым событием – выплата средств не предусмотрена. Все страховые события четко указаны в страховом договоре, с которым вы можете ознакомиться в Приват24 или на сайте банка", - ответил на жалобу сотрудник государственного ПриватБанка.

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