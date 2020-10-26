Шоумен і резидент Comedy Club Гарік Харламов вирішив показати, який він хороший актор і з цією метою розмістив у соцмережі свіжі кадри

Як пише Politeka, знаменитість показав себе у восьми різних образах, зокрема Доріана Грея та Ковбоя Марльборо.

"Після серіалу" Гусар " запропонували зіграти і всіх інших персонажів з різних епох. Ну е пох ) почався фінальний тиждень для серіалу»Гусар". Залишилося всього 4 серії. Розв'язка історії бравого Григорія Савелійовича Рильського вже дуже близько!",- підписав кадри Харламов.

Шанувальники оцінили гумор і природну харизму актора. У коментарях вони захоплюються новими кадрами зірки.

"Мет Деймон вже не той)) класна кіношка, смішно, гумор відмінний! 19 століття це щось)) тобі в деяких епохах хочеться е * альнік набити.Хоча помоему це там робить хтось регулярно.Вже дуже впадає в очі😆 😆 😆 не перебігайте дорогу Безрукову, Гарік. Це не добре, віднімати хліб у колег по цеху😂 ні, ну в інших епохах ти худий і стрункий. Переміщайся Д'артаньян з тебе вийшов би знатний Красаучік жи є Харлі Поттер 👍 🔥 тепер як Безруков всі ролі переграєте", – пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Харламов вирішив відреагувати на чутки про бурхливий роман з пишногрудою моделлю яною Кошкіною.

За його словами, він давно з нею знайомий, але вони не перебувають у відносинах.

"Я з Кошкіною?! Ніколи! Серйозно, ніколи нічого не було. Причому ці чутки поширюються за одним шаблоном: побачили мене в караоке з Кошкіної, значить, я з нею зустрічаюся. Вийшов "Гусар", мені тут же приписали стосунки з однією з актрис. Через два дні розповідали про роман вже з іншою актрисою. Це все так смішно", - емоційно відреагував Гарік Харламов на чутки про роман з пишногрудою моделлю.

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