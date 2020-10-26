Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов решил показать, какой он хороший актер и с этой целью разместил в соцсети свежие кадры

Как пишет Politeka, знаменитость показал себя в восьми разных образах, в частности Дориана Грея и Ковбоя Марльборо.

"После сериала «Гусар» предложили сыграть и всех остальных персонажей из разных эпох. Ну э пох ) Началась финальная неделя для сериала «Гусар». Осталось всего 4 серии. Развязка истории бравого Григория Савельевича Рыльского уже очень близко!", – подписал кадры Харламов.

Поклонники оценили юмор и природную харизму актера. В комментариях они восхищаются новыми кадрами звезды.

"Мэт Дэймон уже не тот)) Классная киношка,смешно, юмор отличный! 19 век это нечто))Тебе в некоторых эпохах охото е*альник набить.Хотя помоему это там делает кто-то регулярно.Уж очень бросается в глаза😆😆😆 Не перебегайте дорогу Безрукову, Гарик. Это не хорошо, отнимать хлеб у коллег по цеху😂 Не, ну в других эпохах ты худой и стройный. Перемещайся Д'артаньян из тебя получился бы знатный Красаучик жи есть Харли Поттер 👍🔥 теперь как Безруков все роли переиграете", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Харламов решил отреагировать на слухи о бурном романе с пышногрудой моделью Яной Кошкиной.

По его словам, он давно с ней знаком, но они не состоят в отношениях.

"Я с Кошкиной?! Никогда! Серьезно, никогда ничего не было. Причем эти слухи распространяются по одному шаблону: увидели меня в караоке с Кошкиной, значит, я с ней встречаюсь. Вышел "Гусар", мне тут же приписали отношения с одной из актрис. Спустя два дня рассказывали о романе уже с другой актрисой. Это все так смешно", — эмоционально отреагировал Гарик Харламов на слухи о романе с пышногрудой моделью.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус отрастил усы и добил новой внешностью

Также Politeka писала, что разводящийся Харламов сорвался и жестко обстебал Кристину Асмус