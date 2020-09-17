С 14 по 18 сентября вблизи линии разграничения на Луганщине и Донетчине будут работать передвижные мобильные подразделения "Ощадбанка" в Луганской и Донецкой областях

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения своевременного выполнения соцвыплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, Ощадбанк осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на этой неделе мобильные подразделения банка будет работать 5 дней как в Луганской, так и в Донецкой области.

Также появился график работы этих подразделений:

Politeka сообщала, что срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года. В связи с этим нововведением, у людей возникло много вопросов, на которые и ответила пресс-служба финучреждения.

Так, рассчитываться картой, срок действия которой продлили на время карантина, можно так же, как и раньше. Нет никаких ограничений при оплате картой в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа. Также осталась возможность расплачиваться с помощью сервисов Apple Pay или GPay бесконтактно или в Интернете, если ранее карта была добавлена в соответствующее приложение.

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