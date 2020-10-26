История с масштабной блокировкой карт в Ощадбанке получила продолжение

Об этом информирует пресс-служба государственного банка.

Так, банковские карты Ощадбанка для переселенцев, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", пока блокироваться не будут.

В банке подчеркнули, что карты, срок действия которых истек во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года.

Более того, в государственном Ощадбанке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику и их уже доставляют в отделения.

"Если вы получили смс-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года", - добавили в пресс-службе банка.

Ранее мы уже рассказывали о масштабной блокировке карт "Ощадбанка",

Верификация клиентов, которые имеют продленные до 1 ноября карты, будет действовать в течение 60 дней по завершению карантина, который по решению Кабмина был продлено до 31 декабря 2020 года.

Более того, за эти 60 дней у переселенцев будет возможность предоставить необходимые документы для продления карт, а забрать их они смогут в определенных отделениях, где ранее открывали свои счета.

Напомним, "Ощадбанк" вынес важное решение по платежным картам

Как сообщала Politeka, раскрыты важные изменения в работе подразделений "Ощадбанка

Также Politeka писала, что "Ощадбанк" срочно предупредил владельцев карт