История с масштабной блокировкой карт в Ощадбанке получила продолжение
Об этом информирует пресс-служба государственного банка.
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Так, банковские карты Ощадбанка для переселенцев, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", пока блокироваться не будут.
В банке подчеркнули, что карты, срок действия которых истек во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года.
Более того, в государственном Ощадбанке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику и их уже доставляют в отделения.
"Если вы получили смс-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года", - добавили в пресс-службе банка.
Ранее мы уже рассказывали о масштабной блокировке карт "Ощадбанка",
Верификация клиентов, которые имеют продленные до 1 ноября карты, будет действовать в течение 60 дней по завершению карантина, который по решению Кабмина был продлено до 31 декабря 2020 года.
Более того, за эти 60 дней у переселенцев будет возможность предоставить необходимые документы для продления карт, а забрать их они смогут в определенных отделениях, где ранее открывали свои счета.
Напомним, "Ощадбанк" вынес важное решение по платежным картам
Как сообщала Politeka, раскрыты важные изменения в работе подразделений "Ощадбанка
Также Politeka писала, что "Ощадбанк" срочно предупредил владельцев карт