В Ощадбанке прокомментировали, что делать с просроченными картами

В финучреждении отметили, что продлили сроки действия карт - правда, только для переселенцев. Об этом сообщается в групе БФ "Право на захист" в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года и повторно продлен не будет. Новые банковские карты на замену тем, срок действия которых истекает, перевыпускаются автоматически. Никаких заявлений на перевыпуск карты не требуется», — разъяснили правозащитники.

Для получения карты необходимо сначала осуществить регистрацию в электронной очереди банка и в удобное время забрать карту в отделении «Ощадбанка».

Ранее действовала отсрочка до 1 сентября.

Напомним, замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил украинцам нюансы предоставления льгот на коммунальные услуги. Так, в студии чиновнику задала вопрос дозвонившаяся пенсионерка, которая рассказала, что сперва ей переводили деньги за льготы на банковский счет, а потом отменили эту процедуру.

"Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма - безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями-поставщиками услуг", - объяснил Музыченко.

По словам замминистра, с мая делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то и в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму.

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